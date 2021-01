Er komt één vaccinatiecentrum per 50.000 Vlamingen, zo gaf Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) vanmiddag aan in het parlement.

Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) kondigde vanmorgen in de Franstalige media al aan dat het eerste Brusselse vaccinatiecentrum wordt ingericht aan de Heizel. Dat is voorlopig de enige, officieel bevestigde, plaats. Ook in Vlaanderen is er voorlopig nog geen concreet zicht op waar de vaccinatiecentra zullen komen.

In het Vlaams Parlement gaf minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) woensdagmiddag wel al aan dat Vlaanderen mikt op 120 vaccinatiecentra. ‘Eén per 50.000 Vlamingen. Die moeten hopelijk op enkele weken, in het beste geval, realistisch op een paar maanden allemaal gevaccineerd worden.’ Donderdag zou de taskforce vaccinatiestrategie daar meer details over geven.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten drong woensdag al aan op een vaccinatie ‘zo dicht mogelijk bij de mensen’ en regeringspartij CD&V hoopte zelfs op een vaccinatiecentrum per gemeente. Maar Somers gaf aan dat de overheid een evenwicht moest zoeken tussen kleinschalige organisatie en de medische haalbaarheid, aangezien ieder vaccin op een specifieke manier behandeld moet worden. Hij beloofde de burgemeesters dat er volgende week meer info zou volgen. Over de precieze locaties kan het Agentschap Zorg en Gezondheid geen uitspraken doen. ‘Daarvoor kijken we straks naar de lokale besturen en de zorgraden, zij weten veel beter welke locaties geschikt zijn.’

Evenementensector niet nodig?

De evenementensector houdt zich intussen al een tijdje klaar om in sneltempo de centra op te bouwen. ‘We zijn in gesprek met de overheid om hen waar nodig te ondersteunen’, zegt Tom Van Hemelryck, ceo van PRG Central Europe. Hij hoopt dat er de komende weken snel wordt geschakeld. ‘Laat ons zo snel mogelijk in elke expo, die nu toch leeg staan, tijdelijke centra bouwen. Er valt geen tijd te verliezen.’

Golazo, dat eerder al het Antwerpse testdorp opsloeg, is al in gesprek met het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) om ook vaccinatiecentra op te starten. ‘Intern hebben we de oefening al gemaakt, maar op dit moment zijn er alleen nog maar verkennende gesprekken’, zegt Gert Van Goolen. ‘Gaat iedere gemeente op zichzelf werken? Of wordt het een provinciale aangelegenheid? Dat is allemaal nog relatief embryonaal. Nu, we hebben bewezen dat we desnoods op twee weken tijd een hele dorp kunnen opbouwen.’

Somers gaf weliswaar aan dat de vaccinatiecentra ‘niet allemaal Nekkerhallen’ zullen zijn. ‘We hebben contact met de eventsector, maar de vraag is of we ze gaan nodig hebben.’ Hoe dan ook, benadrukt Somers, gaat het definitieve plan ‘perfect, helder en goed gecommuniceerd worden’.