Spanje en Portugal zetten zich schrap voor sneeuw en vriestemperaturen

Portugal en Spanje maken zich klaar voor de doortocht van storm Filomena. De komende dagen worden er veel sneeuwval en erg lage temperaturen verwacht.

Volgens de voorspellingen kan er in beide Zuid-Europese landen tot veertig centimeter sneeuw vallen. De temperatuur kan er dalen tot twaalf graden Celsius onder het vriespunt. Barkoud dus. Volgens de Spaanse meteorologische dienst wordt er niet alleen in hoger gelegen gebieden veel sneeuw verwacht. Zelfs in de hoofdstad Madrid zou tot tien centimeter sneeuw kunnen vallen.