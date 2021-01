Radja Nainggolan heeft plots rood haar en scoort bijna wereldgoal, maar beleeft debuut in mineur bij Cagliari

Radja Nainggolan is zijn nieuwe uitleenbeurt aan Cagliari met een valse noot begonnen. De middenvelder, die wordt gehuurd van Inter, kreeg woensdagmiddag weliswaar een basisplaats in het competitieduel tegen Benevento maar de Sardijnen verloren met 1-2.

Cagliari kwam na twintig minuten op voorsprong langs Joao Pedro. Daarna scoorde onze landgenoot bijna met een knal van net over de middellijn.

Ho rosicato come se c'avesse ancora la maglietta nostra#Nainggolanunodinoi pic.twitter.com/H0OFfS8e6J — Pà (@paoloasr81) January 6, 2021

Maar in enkele dolle minuten voor de rust zetten de bezoekers de scheve situatie recht dankzij treffers van Marco Sau (41.) en Alessandro Tuia (44.).Nainggolan werd na 81 minuten gewisseld. Even later kreeg zijn ploeggenoot Nahitan Hernandez rood en moest Cagliari met tien verder.

In het klassement blijft Cagliari hangen op de vijftiende plaats met 14 punten uit zestien matchen. Benevento is tiende met 21 punten.