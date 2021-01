Europees Geneesmiddelenagentschap zet licht op groen voor Moderna-vaccin

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft het licht op groen gezet voor het vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna. Het is na dat van Pfizer en BioNTech het tweede coronavaccin dat straks kan worden ingezet op de Europese markt.

Het ‘COVID-19 Vaccine Moderna’ krijgt een voorwaardelijke markttoelating. Dat betekent dat het vaccin toegediend mag worden, maar dat het de komende twee jaar nauw opgevolgd wordt. Het moet nu nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie voor het kan worden gedistribueerd.

Het EMA beschouwt het vaccin van Moderna als veilig en zeer doeltreffend. ‘Dit vaccin geeft ons een bijkomend hulpmiddel om deze crisissituatie te overwinnen’, zegt topman Emer Cooke in een persbericht. ‘Dit is een bewijs van alle inspanningen en toewijding van alle betrokken dat we deze tweede positieve aanbeveling kunnen maken, minder dan één jaar sinds de Wereldgezondheidsorganisatie de pandemie uitriep.’

Het vaccin van Moderna kreeg het eerst groen licht in de Verenigde Staten, op 18 december. Ook in Canada en Israël mag er al mee ingeënt worden.

Het is het tweede coronavaccin dat wordt goedgekeurd door het EMA. Net voor kerst werd het licht op groen gezet voor het vaccin dat werd ontwikkeld door het Duitse BioNTech en het Amerikaanse Pfizer.

De Europese Unie heeft zicht op 160 miljoen dosissen van het vaccin van Moderna. Die zullen proportioneel, op basis van het inwonersaantal, over de 27 EU-landen worden verdeeld.

Ons land heeft twee miljoen dosissen van het vaccin besteld, goed voor één miljoen mensen. Van het Pfizer-vaccin zijn vijf miljoen dosissen besteld. Uit de prijzen die staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) vrijgaf, blijkt dat Moderna het duurste vaccin is. De prijs per dosis bedraagt 16,90 euro. Bij Pfizer is dat 12 euro, bij AstraZeneca 1,78 euro.