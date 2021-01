Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt niet vrijgelaten op borg

Wikileaks-oprichter Julian Assange moet voorlopig in de gevangenis blijven. De Britse rechtbank heeft de vraag tot borg van zijn advocaten geweigerd.

Maandag weigerde een Britse rechter Julian Assange nog uit te leveren aan de Verenigde Staten, waar hem een celstraf van 175 jaar boven het hoofd hangt, maar de vraag tot vrijlating op borg werd woensdag opnieuw geweigerd. De 49-jarige Australiër blijft voorlopig dus in de gevangenis van Belmarsh, waar hij de voorbije achttien maanden zat opgesloten.

Zijn advocaten hadden gehoopt hem op borg vrij te krijgen door zijn familiebanden in het Verenigd Koninkrijk te benadrukken. Assange heeft twee jonge kinderen met zijn partner, Stella Morris. Ook de zware omstandigheden in de gevangenis werden benadrukt, maar dat mocht dus niet baten.

Maandag verraste de Londense Old Bailey-rechtbank nog door de vraag van de Amerikaanse overheid om Julian Assange uit te leveren, naast zich neer te leggen. De rechter oordeelde dat de geestelijke staat van Assange te fragiel is en het risico op zelfdoding te groot is in een Amerikaanse gevangenis. De rechters verwees daarbij naar de gevallen multimiljonair Jeffrey Epstein, die zelfmoord pleegde in de cel.

Assange blijft dus voorlopig wel nog opgesloten in Londen. Mocht hij vrijkomen, dan kan hij hopen op een verblijf in Mexico. De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador bood hem alvast politiek asiel aan. Voor zijn opsluiting in het Verenigd Koninkrijk verbleef de Wikileaks-oprichter zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.