Neil Young verkoopt muziekrechten voor 120 miljoen euro

Neil Young heeft de muziekrechten van zijn songs verkocht aan het investeringsfonds Hipgnosis Songs Fund. De 75-jarige Canadese rocker krijgt 150 miljoen dollar (120 miljoen euro) voor 50 procent van de rechten van 1.180 liedjes. Dat meldt de BBC woensdag.

Hipgnosis Songs Fund, dat mensen laat investeren in hitnummers, gaf eerder ongeveer 1,1 miljard euro uit aan rechten op nummers van onder meer Mark Ronson, Chic, Barry Manilow en Blondie.

De topman van het investeringsfonds, Merck Mercuriadis, is bijzonder verheugd over de samenwerking met Neil Young. ‘Deze deal verandert Hipgnosis voor altijd. Ik kocht mijn eerste Neil Young-album toen ik zeven jaar oud was. Harvest was mijn metgezel en ik ken elke noot, elk woord, elke pauze en stilte’, aldus Mercuriadis, voormalig manager van onder meer Elton John, Iron Maiden en Beyoncé.

Neil Young zag het levenslicht in 1945 en heeft al menig muzikaal vaarwater doorzwommen. Hij bracht ruim 40 studioalbums uit en is bekend van nummers als ‘Harvest moon’, ‘Heart of gold’ en ‘Rockin’ in the free world’.

In december raakte bekend dat Universal Music Publishing Group de volledige muziekcatalogus van singer-songwriter Bob Dylan overgenomen heeft. Volgens vertrouwelingen van Dylan is de catalogus zeker 200 miljoen dollar waard. Het gaat om meer dan 600 nummers, waaronder enkele iconische hits zoals ‘Blowin’ in the wind’, ‘The times they are a-changin’ en ‘Knockin’ on heaven’s door’.