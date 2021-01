DAKAR. Joan Barreda Bort wint zijn tweede etappe, De Soultrait wordt leider bij motards

Joan Barreda Bort (Honda) heeft de vierde etappe voor motoren in de Dakar gewonnen. De Spanjaard was 5:57 sneller dan Ross Branch (Yamaha), de rijder uit Botswana die 2e eindigde. De Australiër Daniel Sanders (KTM) finishte als 3e op 6:09. De Amerikaanse leider Skyler Howes (KTM) verloor 13:13 en zakt naar de 5e plaats. De Fransman Xavier De Soultrait (Husqvarna) is de nieuwe leider bij de motoren.

De Dakar bij de motoren blijft bijzonder boeiend. Na zijn ritwinst van dinsdag mocht Toby Price (KTM) als eerste de woestijn in. Net zoals zijn collega’s die de voorbije dagen als eerste op pad werden gestuurd, werd dit ook voor Price geen succes. De Australiër maakte een fout bij het navigeren, eindigde als 22e en verloor bijna een kwartier op de ritwinnaar. In de stand zakt Price van de 4e naar de 8e plaats op 7:47 van de leider.

Titelverdediger Ricky Brabec (Honda) eindigde als 11e en verloor 10:25. Een mindere dag of een tactische keuze om donderdag niet te vroeg te moeten starten? De vijfde rit wordt omschreven als één van de moeilijkste van deze Dakar. Brabec zakt in de stand naar de 15e plaats.

Dat een late start loont, bewees Barreda Bort. De Spanjaard vertrok als 30e en liet aan het eerste waypoint meteen de snelste tijd noteren. Price was na 80 km de snelste, om dan een navigatiefout te maken waarna Barreda Bort opnieuw aan de leiding kwam en zijn tweede etappe in de Dakar won. In de stand schuift hij op naar de 2e plaats op 15 seconden van de Fransman Xavier De Soultrait. Na vijf dagen wedstrijd is De Soultrait de vijfde leider. De Fransman reed de 5e tijd en neemt de leiding over van Skyler Howes, die als 20e finishte.

De Belg Walter Roelants (Husqvarna) reed net voor de neutralisatie in 59e positie.