WHO-experts mogen China niet binnen om bron van het coronavirus te onderzoeken

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden dinsdag niet toegelaten in China, om daar de bron van sars-CoV-2 te onderzoeken. De Chinese autoriteiten hebben het over ‘een misverstand’ en zeggen de nodige papieren in orde te zullen brengen.

Het nieuwe coronavirus werd eind 2019 voor het eerst gedetecteerd in het Chinese Wuhan en heeft zich van daaruit over de rest van de wereld verspreid. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de bron stelde de WHO een tienkoppig team samen van internationale experten, onder wie de Nederlandse virologe Marion Koopmans. Zij zouden vanaf deze maand ter plaatse onderzoek verrichten, samen met een Chinees onderzoeksteam.

Hoewel het afreizen van de experten al maanden op de agenda staat, werden twee van hen dinsdag niet toegelaten tot het land omdat hun papieren niet in orde zouden zijn.

De overige onderzoekers moesten hun reis op het laatste moment afzeggen, bevestigt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij stelt ‘teleurgesteld’ te zijn in de Chinese autoriteiten, die in direct contact zouden staan met de onderzoekers. ‘We willen de onderzoeksmissie zo snel mogelijk opstarten.’

Het is niet duidelijk wanneer de visa wel zullen worden goedgekeurd en de experts aan de slag kunnen. Volgens de woordvoerster van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken ligt het probleem niet alleen bij de visa. Hua Chunying zei woensdag op een persbriefing dat er sprake is van een misverstand en dat beide partijen nog wat zaken moeten uitwerken. ‘Er is geen enkele noodzaak om hier meer uit af te leiden’, klonk het. Ze benadrukte ook dat de Chinese experten druk waren met het bestrijden van een nieuwe opstoot van het aantal besmettingen.

De vertraging voedt evenwel de speculaties dat China internationaal onderzoek dwarsboomt. Ook bij de uitbraak van de pandemie werden de autoriteiten ervan beschuldigd de zaak lange tijd toegedekt te willen hebben houden.