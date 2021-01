Maaike Cafmeyer, Lize Feryn en zeven andere vrouwen treden naar buiten in zaak-De Pauw

Na een perslek komen de negen vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag vroeger dan gepland naar buiten. Het gaat onder anderen om Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard.

De negen slachtoffers hebben zich burgerlijke partij gesteld in de rechtszaak tegen Bart De Pauw. Ze zouden zich publiek maken op de zitting die op 9 januari plaatsvindt, maar doen dat nu al na een perslek. Het parket van Mechelen besloot gerechtelijk onderzoek op te starten nadat De Pauw zijn ontslag aankloeg via een filmpje dat hij zelf naar buiten bracht. Daarin maakte hij bekend dat de VRT zijn contract had beëindigd na klachten over grensoverschrijdend gedrag in de werksfeer.

Negen vrouwen die die voor en achter de schermen in de televisiewereld werk(t)en, stelden zich burgerlijke partij, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het gaat om deze vrouwen:

Maaike Cafmeyer (47): de actrice speelde vanaf 2004 in twee seizoenen van Het geslacht De Pauw de echtgenote van Bart De Pauw.

Catherine Ongenae (49): zij werkte in 2004 als kleedster en actrice in Het geslacht De Pauw.

Liesa Naert (38): zij werkte vanaf 2006 als actrice met De Pauw samen aan Willy’s en Marjetten en Quiz me Quick.

Dymphne Poppe (32): zij werkte van 2012 tot 2015 als programmamaker voor Koeken Troef.

Ellen Lloyd (34): zij werkte in 2014 als kleedster voor het tv-programma Twee tot de zesde macht.

Lize Feryn (27): zij werkte niet samen met De Pauw, maar kreeg uit het niets seksueel getinte berichten van hem vanaf 2014.

Ella-June Henrard (27): zij speelde mee in It’s showtime, de tv-serie van Bart De Pauw die op de plank bleef liggen na de aantijgingen.

Jenka Van de Voorde (27): zij liep in 2016 stage bij Koeken Troef en werkte er tot eind 2017 als programmamaker.

Helena De Craemer (27): zij liep in 2017 stage bij Koeken Troef.

Deze groep vrouwen geeft graag een korte reactie:

‘We zijn opgelucht dat de rechtszaak eindelijk van start gaat. En toch betreuren we dat dit alles via de gerechtelijke weg moet lopen. Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht. Hopelijk kan het andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sterken om aan de alarmbel te durven trekken. Wij zullen ons verder onthouden van enige commentaar in de media. We willen dan ook vriendelijk vragen om onze privacy en die van onze naasten te respecteren.’