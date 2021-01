Kim Jong-Un slaat mea culpa over falende economie

In zijn eerste speech van het 8ste Noord-Koreaanse partijcongres heeft leider Kim Jong-Un mea culpa geslagen over de falende economie van het land. Tijdens het congres zal er een nieuw vijfjarenplan uiteengezet worden. Er wordt ook verwacht dat Noord-Korea een nieuw politiek standpunt inneemt tegenover Zuid-Korea en de Verenigde Staten, al noemde hij de twee landen niet in zijn toespraak.