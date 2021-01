Agenten die Jacob Blake in de rug schoten worden niet vervolgd

De politieagent die vier maanden geleden Jacob Blake had neergeschoten, zal niet worden aangeklaagd. Dat is door de openbaar aanklager meegedeeld tijdens een persconferentie.

De agenten die betrokken waren bij de schietpartij op Jacob Blake worden buiten vervolging gesteld. Het incident vond plaats op 23 augustus in Kenosha, toen de politie opgeroepen werd na meldingen van huiselijk geweld. Blake liep weg van de agenten naar zijn auto, waar ook zijn drie kinderen in zaten. Toen hij de deur van zijn wagen opende, werd hij zeven keer in zijn rug geschoten. Volgens de politie had Blake een mes bij zich dat hij weigerde te laten vallen. Uit beelden valt dat niet op te maken, maar politie-agenten en getuigen bevestigen dat. In de wagen werd ook een mes teruggevonden.

Jacob Blake poseert met een familielid. Foto: AP

Openbaar aanklager van Kenosha County (Wisconsin) Michael Graveley verklaarde dat een gerechtelijke veroordeling erg onwaarschijnlijk zou zijn, omdat de agent zich in de rechtbank zou kunnen beroepen op wettige zelfverdediging. De agent die het vuur opende beweert dat hij had geschoten omdat hij vreesde dat Blake hem zou aanvallen met het mes. Gravely zegt dat de onderzoekers hun beslissing staven op basis van 40 uur aan videomateriaal en honderden bladzijden uit politierapporten.

De familie van Blake is niet te spreken over de beslissing om de agenten niet te vervolgn. ‘Niet alleen is het een foute beslissing voor Jacob en zijn familie, maar ook voor die hele gemeenschap die protesteerde en gerechtigheid vroeg’, aldus zijn advocaat Ben Crump. Een oom van Jacob Blake noemt de beslissing ‘hartverscheurend’. De advocaten bekijken of ze verdere juridische stappen kunnen ondernemen.

Kenosha-protesten

De zaak deed de gemoederen in Kenosha en ver daarbuiten hoog oplaaien, toen een video van de schietpartij viraal ging. Die herinnerden aan de beelden waarop te zien was hoe George Floyd door een blanke agent verstikt werd. Amerikanen kwamen opnieuw op straat om te protesteren tegen excessief politiegeweld. Bij die protesten schoot een zeventienjarige blanke man twee betogers dood. Na de dood van George Floyd in mei 2020 klinkt de roep van Black Lives Matter-activisten om politiehervormingen steeds luider.

Elk jaar vallen er in de Verenigde Staten ongeveer 1.000 dodelijke slachtoffers bij politie-interventies. Sinds 2005 zijn er 121 agenten gearresteerd op verdenking van moord of doodslag. Van de 95 zaken die volledig behandeld zijn, werden 44 daders veroordeeld. Dat schrijft The New York Timesop basis van onderzoeksdata.