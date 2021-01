Trump zet Pence onder druk: ‘Als hij ons helpt, winnen we het presidentschap’

De ontslagnemende Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter laten weten dat vicepresident Mike Pence de uitslag van de voorbije presidentsverkiezingen kan terugdraaien. Adviseurs ontkennen aan persagentschap Reuters dat Pence dat zal doen.

Trump heeft dinsdag de druk op Pence opgevoerd om de goedkeuring van de verkiezingsuitslag van het Congres te blokkeren. ‘Als vicepresident Mike Pence onze helpt, zullen we het presidentschap winnen‘, klinkt het op Twitter. Waarop hij zonder bewijs stelt dat veel staten hun verkiezingsuitslag willen terugdraaien. Hij vermeldt niet over welke staten hij het heeft. ‘Mike kan [de gecertificeerde verkiezingsuitslag van de staten, red.] terugsturen!

Het is na tientallen mislukte rechtszaken de zoveelste poging van de president om aan de macht te blijven. De vicepresident zit woensdag een zitting van het Congres voor waarin de uitslag van de voorbije presidentsverkiezingen worden goedgekeurd. Trump verloor die verkiezingen in november van zijn Democratische uitdager Joe Biden.

Volgens The New York Times heeft Pence, die vier jaar lang een loyale bondgenoot van Trump is geweest, de president verteld dat hij de macht helemaal niet heeft om dat te doen, ook al steunt hij de president nog wel steeds. Trump ontkent dat dat gesprek heeft plaatsgevonden. ‘De vicepresident en ik zijn het er volledig over eens dat de vicepresident de macht heeft om in te grijpen’, aldus de president in een officiële verklaring. ‘Onze vice-president heeft verschillende opties onder de Amerikaanse grondwet. Hij kan de resultaten decertificeren of ze terugsturen naar de staten voor wijziging en certificering.’

Toch meldt Reuters woensdag dat Pence volgens zijn adviseurs niet van plan is in te grijpen tijdens het Congres. Zijn kabinetschef, Marc Short, zei dat de vicepresident ‘de grondwet zal handhaven’.

Dinsdagnacht zei Trump nog dat als Pence niet tussenkomt ‘hij hem niet meer zo leuk zou vinden’. Pence politieke carrière hangt voor een groot stuk af van zijn vermogen om Trump-aanhangers gelukkig te houden.

Red Amerika Demonstratie

Die aanhangers zullen woensdag in Washington protesteren tegen de officiële goedkeuring van de verkiezingsuitslag door de beide kamers van het Congres. Via Twitter liet Trump weten dat hij een toespraak zal houden voor de deelnemers van die ‘Save America March’ (Red Amerika Demonstratie). De president zal zijn aanhangers toespreken om 11 uur (17 uur Belgische tijd), twee uur voordat het Congres bijeenkomt.

De president had eerder via Twitter al een boodschap gedeeld waarin werd opgeroepen om deel te nemen aan de betoging in de buurt van het Witte Huis.