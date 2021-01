Veroordeelde terrorist steekt cipier neer

De gedetineerde die gisteren een vrouwelijke cipier neerstak in het werkhuis van de gevangenis van Gent, is de Antwerpse terrorist Hassan Hamdaoui (39), ‘de schrik van het Sint-Jansplein’.

In 2009 had hij gelijkgestemden rond zich verzameld om aanslagen te plegen in ons land. Hij was een van de eerste Syriëstrijders en kreeg daarvoor in 2014 twaalf jaar cel. Hamdaoui had vorige week ook al een personeelslid aangevallen en was daarna in een ‘apart regime’ geplaatst.

Gisteren was hij voor het eerst weer aan het werk. De cipier raakte ­gewond in de hals en aan de mond. ‘Hij stak haar uit boosheid, omdat hij vreest zijn Belgische nationaliteit te verliezen’, zeggen verschillende bronnen.

Collega’s slaagden erin de om hem te overmeesteren. Speciale politie-eenheden uit Gent arresteerden daarop Hassan Hamdaoui en het parket startte een onderzoek. Het slachtoffer werd overgebracht haar het ziekenhuis maar mocht na verzorging al beschikken.