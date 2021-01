Motivatiebarometer peilt ook naar ‘vaccinatiebereidheid’

De motivatiebarometer van de UGent, die in kaart brengt hoe gemotiveerd we zijn om de maatregelen na te leven, zal ook peilen naar de vaccinatiebereidheid onder de bevolking. De bevraging wordt ook uitgebreid naar Wallonië.

De federale regering trekt financiële middelen uit om de motivatiebarometer van de UGent uit te breiden. De expertengroep Psychologie & Corona, die sinds eind mei 2020 de overheid en verschillende adviesorganen adviseert, werft daarvoor drie medewerkers aan. Twee langs Vlaamse en één langs Franstalige zijde. De bedoeling is dat zij de grootschalige bevraging uitbreiden naar vaccinatiebereidheid en uitrollen in Franstalig België.

De bereidheid onder de bevolking om zich te laten vaccineren stijgt. Toch twijfelt drie op tien respondenten nog, een kleine minderheid voelt zelfs weerzin, aldus onderzoeker Maarten Vansteenkiste. Volgens de laatste cijfers is de vaccinatiebereidheid onder Vlamingen de voorbije weken geklommen tot 73 procent. In december was dat nog 56 tot 65 procent.

Gericht advies

Diverse Franstalige partners worden betrokken om ook de motivatie van de Brusselse en Waalse bevolking in kaart te brengen. ‘We willen de komende week onderzoeken welke de optimale voorwaarden zijn waaronder de bevolking gemotiveerd is om zich te laten vaccineren’, zegt professor Vincent Yzerbyt van UCLouvain. De onderzoekers roepen de bevolking op om open kaart te spelen over hun interesse in of weerzin tegenover de injectie. ‘Met de antwoorden van de bevolking kunnen we gericht advies geven aan beleidsmakers’, aldus Yzerbyt.

De nieuwe studie zal naast de klassieke motivatiebarometer worden uitgerold. Het peilen naar de motivatie om de geldende coronamaatregelen na te leven, blijft van groot belang. ‘Dit is niet alleen een medisch-virologische, maar ook een psychologisch-motivationele crisis’, zegt professor Omer Van den Bergh. ‘Ons belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie is tegennatuurlijk gedrag zoals afstand houden en contact vermijden. Dat dient lang volgehouden te worden. Dat lukt maar met grote betrokkenheid en motivatie van de bevolking en die komt niet tot stand door alleen maar regels op te leggen en af te dwingen.’