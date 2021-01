Eerste partijcongres in vijf jaar tijd van start in Noord-Korea

In Noord-Korea is het achtste partijcongres van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij van start gegaan. Dat zegt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Het is het voor eerst in vijf jaar dat het partijcongres samenkomt.

In zijn openingstoespraak gaf leider Kim Jong-un toe dat het vorige economische vijfjarenplan niet behaald was, aldus KCNA. ‘Op de meeste gebieden halen de resultaten onze doelstellingen niet’, quote het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap Kim’s speech. De Noord-Koreaanse leider roept op tot zelfredzaamheid om zo de kracht van Noord-Korea te vergroten.

In augustus kondigde Noord-Korea al aan dat het een nieuw economisch vijfjaren plan zou voorleggen tijdens het achtste partijcongres. Het land zou volgens analisten in zijn ergste economische crisis zitten sinds Kim in 2011 aan de macht kwam. Door corona werd de belangrijke grens met Noord-Korea’s grootste handelspartner China noodgedwongen gesloten.

Mogelijk nieuwe politieke koers

Seoel vermoedt dat op het congres ook een nieuwe politieke koers zal worden vastgelegd tegenover Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Verwacht wordt dat leider Kim Jong-un in een toespraak in zal gaan op de relatie met beide landen. De onderhandelingen met de VS over nucleaire ontwapening liggen in de ijskast en in de relatie met Zuid-Korea zit ook geen beweging.

Minder dan zes maanden geleden werd het verbindingskantoor aan de grens met Zuid-Korea opgeblazen door Noord-Korea. Het was Kim’s zus, Kim Yo-jong leiding nam over het conflict. Sommige waarnemers verwachten dat zij nu een hogere positie in de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij zal krijgen. In 2016, de laatste keer dat het land een partijcongres hield, liet Kim Jong-un zich nog verkiezen tot partijvoorzitter, een functie die pas was geschapen, om zijn positie aan de top van de partij te verstevigen.

Volgens Yonhap nemen er 250 partijleden, 4.750 afgevaardigden en 2.000 waarnemers deel aan het congres. Dat zijn, ondanks de coronacrisis, meer aanwezigen dan vijf jaar geleden. Noord-Korea houdt vol dat het coronavrij is.

Het partijcongres van het communistisch bestuurde land is het tweede onder leiding van de huidige leider, die in 2011 zijn overleden vader Kim Jong-il opvolgde. Normaal vindt het elke vijf jaar plaats, maar in 2016 was het al 36 jaar geleden sinds de laatste had plaatsgevonden.

Noord-Korea heeft geen planning vrijgegeven waardoor het niet duidelijk is hoe lang het congres zal duren. In 2016 duurde het vier dagen.