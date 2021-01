Leider van extreemrechtse Proud Boys weer vrijgelaten in VS

De leider van de extreemrechtse groep Proud Boys is dinsdag weer vrijgelaten uit de cel, één dag nadat hij in Washington was opgepakt. Dat hebben de lokale media meegedeeld.

Henry Tarrio werd maandag in Washington opgepakt. Er was een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd wegens vernieling tijdens een pro-Trump-demonstratie in Washington vorige maand. Hij had toen een ‘Black Lives Matter’-spandoek van een kerk in brand gestoken. Daarnaast had de 36-jarige Tarrio bij zijn arrestatie twee illegale patroonhouders op zak.

Een van de voorwaarden voor de vrijlating is dat Tarrio voorlopig moet wegblijven uit Washington.

Aanhangers van ontslagnemend president Donald Trump hadden voor woensdag, wanneer het Congres de uitslag van de verkiezingen goed zal keuren, opgeroepen tot protest in de Amerikaanse hoofdstad.