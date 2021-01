Mogelijk 110 patiënten besmet door defect ontsmettingsapparaat in Antwerps ziekenhuis

Het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen roept 110 patiënten terug om ze te controleren op een mogelijke darminfectie of besmetting met hepatitis B of C en in het slechtste geval zelfs hiv. De betrokken patiënten werden onderzocht met endoscopen waarvan niet zeker is dat ze goed gedesinfecteerd werden.

De patiënten die aangeschreven werden, ondergingen in oktober een onderzoek met een endoscoop in het Sint-Vincentiusziekenhuis. Achteraf bleek dat het desinfectietoestel waarmee de medische instrumenten van hun onderzoek ontsmet werden, niet goed functioneerde.

‘Eind oktober stelden we bij een kwaliteitscontrole vast dat er een fout was gemaakt bij het onderhoud van het toestel dat endoscopen desinfecteert’, zegt dokter Kristiaan Deckers, medisch directeur van de GZA ziekenhuizen, waartoe ook Sint-Vincentius behoort. Endoscopen zijn lange rubberachtige slangen die worden gebruikt voor een inwendig onderzoek van maag, darmen of longen.

‘De technicus had de twee buizen van het toestel half oktober verwisseld. Langs die tubes worden ontsmettingscocktails gespoten, die dan in een soort bad terechtkomen. Maar door de fout kwam wellicht niet de juiste mix in het bad terecht en werd het materiaal niet op een correcte manier gedesinfecteerd.’

Waarom het defect pas na veertien dagen werd opgemerkt? ‘Dat moet verder onderzocht worden’, aldus Deckers. ‘Maar in principe is het uiterst zeldzaam dat er een fout in die systemen sluipt’, zegt dokter Deckers. ‘Op regelmatige tijdstippen nemen we stalen van de ontsmettingsbaden in die toestellen. Daar bestaan veiligheidsprotocollen voor. Maar natuurlijk nemen we die niet elke dag.’

De brief die de patiënten kregen Foto: RR

De fout kan het ziekenhuis zuur opbreken, want 110 patiënten werden in die periode behandeld en kunnen dus mogelijk besmet zijn. ‘Ze kunnen een darminfectie hebben opgelopen, maar ook de kans op hepatitis B of C bestaat.’ In het slechtste geval kreeg iemand hiv. ‘Al blijft die kans uiterst klein omdat je grote volumes besmet bloed nodig hebt om een virustransmissie te hebben.’

Deckers is ‘behoorlijk verontwaardigd’ dat de fout kon gebeuren. ‘Het is een serieuze klap voor het ziekenhuis, en zeker voor de afdeling gastro-enterologie. Die geniet een uitstekende reputatie.’ Daarom gaan de GZA-ziekenhuizen de fabrikant van het desinfectietoestel juridisch aansprakelijk stellen. ‘Het onderhoud is hun verantwoordelijkheid. De gevolgen van de fout ook.’

Maar onze grootste bezorgdheid gaat in de eerste plaats uit naar onze patiënten en hun veiligheid’, besluit Deckers. ‘Zij worden nu opgeroepen voor een gratis bloedanalyse. Daaruit zal moeten blijken of ze besmet raakten tijdens hun onderzoek. Zes maanden later nemen we opnieuw bloed af. We willen geen enkel risico lopen.’