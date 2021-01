Drie wedstrijden schorsing in plaats van vier voor Hans Vanaken (Club Brugge)

Club Brugge heeft alle registers opengetrokken om de schorsing van vier speeldagen voor middenvelder Hans Vanaken aan te vechten. De Disciplinaire Raad van de Voetbalbond heeft uiteindelijk beslist om Vanaken vier wedstrijden te schorsen, waarvan drie effectief. Hij krijgt ook een boete van 1.500 euro.

De tweevoudige Gouden Schoen werd voor twee wedstrijden geschorst, wegens zijn uitsluiting tegen Eupen afgelopen weekend. Verdediger Beck was sneller op de bal, waardoor Vanaken zijn studs op diens enkel plantte. Een ongelukkig en vooral onvermijdbaar contact, vinden ze in Brugge, en dus hoopte de landskampioen hoogstens een voorwaardelijke straf te krijgen voor de fase. Dat gebeurde niet, want het Disciplinair Comité hield vast aan een dubbele schorsing. En dus ging blauw-zwart in beroep.

‘Ik heb de spelregels gevolgd’, zei scheidsrechter Nathan Verboomen tijdens de zitting. ‘Intensiteit, studs vooruit en boven de enkel. Vandaar de uitsluiting. Daarna heeft hij de befaamde uitspraken met “kutrefs” gedaan en ook tegen de vierde scheidsrechter nog wat gezegd.’

Raadsman Thomas Delameillieure wilde het niet over de uitlatingen van Vanaken hebben, wel over de overtreding. Hij gaf het woord meteen aan de Gouden Schoen. ‘Die bal was een 50-50 bal. Hij was even eerder op de bal dan ik. Ik had helemaal niet de bedoeling hem te raken of te kwetsen. Als ik dat had gewild, had ik wel langer op zijn enkel blijven staan. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de refs voor de woorden die ik daarna heb uitgesproken.’

‘Ik zie vier verzachtende omstandigheden’, vulde Delameillieure aan. ‘Ten eerste is er geen intentie om de tegenstander te blesseren. Ten tweede was de fout onvermijdelijk. De derde verzachtende omstandigheid is het gebrek aan intensiteit. Een vierde verzachtende omstandigheid is dat Vanaken een zeer faire speler is, dat blijkt uit het verleden.’

Clement vs. Mertens

Ook trainer Philippe Clement kwam aan het woord. Dat deed hij twee seizoenen geleden als coach bij KRC Genk ook in de zaak rond Ruslan Malinovskiy, die zeven speeldagen riskeerde.

‘Hans gaat met de binnenkant van zijn voet naar de bal. Op de beelden zie je ook dat hij de automatische reflex heeft om zijn been terug te trekken. Hij schrikt zelf van het contact met Beck. Er was geen enkele intentie om een fout te maken’, stak Clement van wal. ‘Het was een ongelukkig contact. Deze fout kan bestraft worden, hoewel Hans zijn beweging naar de bal niet kan stopzetten. Zijn voet bleef laag. Als we deze lijn doortrekken in het Belgisch voetbal, zullen er veel rode kaarten gegeven worden en zal uw disciplinaire zetel nog veel werk hebben.’

Clement had ook beelden meegenomen van twee andere fases, onder andere uit de wedstrijd van midden december tegen Antwerp, om de frustratie van Vanaken na de rode kaart te kaderen. Zo kwam Antwerp-speler Faris Haroun weg met een aantal stevige contacten in die wedstrijd.

‘Het is niet onlogisch dat Hans dan zo reageert. Het was een slechte reactie. Daar heb ik Vanaken op aangesproken. Ik wil respect naar de refs. Maar voor zijn frustratie kan ik wel begrip opbrengen’, aldus Clement, die prompt reactie kreeg van de Disciplinaire Raad. ‘Het is niet de bedoeling om niet-bestrafte fouten te analyseren, dat is niet de taak van onze commissie’, aldus voorzitter Wim Mertens. ‘Het is niet goed eigen fouten trachten te verantwoorden door te wijzen op fouten die anderen maakten.’

Voorbeeldfunctie

Bondsprocureur Ebe Verhaegen verwees vervolgens andermaal naar de indicatieve tabel. ‘Wij zijn daaraan gebonden’, zegt Verhaegen. ‘Volgens die tabel zou Vanaken voor de overtreding en de uitlatingen tussen drie en negen speeldagen krijgen. Er werden er vier voorgesteld. Dan zit hij dichter bij de ondergrens dan bij de bovengrens. De fysieke integriteit van de tegenstander werd in gevaar gebracht. Daar baseren we ons op om die straf uit te spreken.’

Hij kwam ook nog eens terug op de ongepaste uitlatingen van Vanaken. ‘Vorig jaar waren er negen dossiers over kritiek op de scheidsrechter, zeven daarvan werden aanvaard. Dit seizoen waren het er acht en daarvan werden er zes aanvaard. Wij hanteren met het bondsparket een nultolerantie. Vanaken heeft een voorbeeldfunctie voor heel wat jeugdspelers. Hij is een klassespeler. Club Brugge gedraagt zich als een klasseclub door de uitlatingen van zijn speler ook te veroordelen.’

De Disciplinaire Raad besliste om Vanaken vier wedstrijden te schorsen, waarvan drie effectief. Hij krijgt ook een boete van 1.500 euro. De Disciplinaire Raad oordeelt dat de fout één wedstrijd effectief en één wedstrijd schorsing met uitstel plus de geldboete verdient. Voor zijn uitlatingen na de fout krijgt Vanaken twee wedstrijden effectief.

Zo is de schorsing van Vanaken na het Brugse pleidooi toch verminderd met één speeldag en is hij weer inzetbaar in de topper tegen Genk op 24 januari.