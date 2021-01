Bondgirl Tanya Roberts dan toch overleden

De Amerikaanse actrice Tanya Roberts, die Bondgirl Stacey Sutton speelde in ‘A view to a kill’ (1985), werd ten onrechte doodverklaard, maar zou nu toch overleden zijn.

Roberts lag eerder al in het ziekenhuis in kritieke toestand, en overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd. Fox News meldde dat haar partner Lance O’Brien liet weten dat de actrice overleden was na te zijn geshospitaliseerd voor complicaties van een urineweginfectie.

Volgens de celebritieswebsite TMZ.com ging Roberts, met als echte naam Victoria Leigh Blum, heen in het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles. Roberts werd zondagavond door haar manager Mike Pingel doodverklaard, hij stuurde zelfs een persbericht uit. Maandagochtend liet het ziekenhuis echter weten dat Roberts toch nog in leven was, Pingel liet achteraf weten dat hij echt dacht dat Roberts gestorven was.

Foto: AFP

Naast haar rol als Bondgirl speelde ze onder meer ook mee in de originele ‘Charlie’s Angels’-serie en recenter ook in ‘That ‘70s show’, waar ze de rol vervulde van Midge, de moeder van Donna Pinciotti.