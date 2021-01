Opmerkelijk: wielerrevelatie Marc Hirschi verlaat per direct zijn ploeg Team DSM

Team DSM (voordien Team Sunweb) en Marc Hirschi nemen afscheid van elkaar. Het contract van de Zwitserse revelatie liep nog tot 31 december 2021, maar beide partijen kwamen overeen om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Verdere commentaar wil de ploeg niet kwijt.

Marc Hirschi beleefde in 2020 een doorbraakseizoen met enkele verbazingwekkende hoogtepunten. Hirschi en de ploeg brachten een aantal mooie zeges mee naar huis; een etappe in de Tour de France en de Waalse Pijl. Een spannende tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een podiumplaats op het wereldkampioenschap weg (3e) waren een verdere weergave van het geweldige seizoen dat de jonge Hirschi in 2020 beleefde.

Team DSM wenst Marc Hirschi het beste voor het vervolg van zijn carrière en spreekt zijn dankbaarheid uit voor wat hij heeft bijgedragen aan het team.