Is Conner Rousseau gepolijst of gewoon geslepen?

Conner Rousseau, de nog altijd maar 28-jarige SP.A-voorzitter, is als een raket omhooggeschoten naar de top van het politieke firmament. Maar hoe authentiek is de posterboy van de socialisten?

Stilaan is hij een merk geworden, waarvan alle kanten belicht worden. Van zijn schoenen over zijn vuile was tot zijn kenmerkend taaltje en zijn social media. De vraag is: wat zit er achter de façade? Is King Connah ook écht een briljant politicus? Een analyse van chef politiek Jan-Frederik Abbeloos.

