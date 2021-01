Nederlandse premier erkent fout vaccinatiestrategie: ‘Baal dat we twee weken achterlopen’

Nederland loopt in vergelijking met andere Europese landen achter met het vaccineren van de bevolking, en premier Marc Rutte moest daar dinsdag in de Tweede Kamer tekst en uitleg bij geven. Hij gaf toe dat er dingen misliepen bij de vaccinatiestrategie.

Nederland begint als laatste Europese land de bevolking te vaccineren, en dat hield Rutte bezig tijdens de feestdagen. De start stond gepland voor vrijdag 8 januari 2021, maar werd twee dagen vervroegd. Rutte geeft toe dat hij eerder had moeten ingrijpen, en legt uit dat de vertraging een gevolg is van een verkeerde inschatting. ‘Wij dachten dat een ander vaccin eerder zou komen, maar toen het Pfizer-vaccin toch sneller klaar bleek, was Nederland daar niet op voorbereid’, zei Rutte. ‘Het is precies die wendbaarheid die ontbrak in onze aanpak.’ De premier voegt er ook aan toe dat hij de gezondheidsdiensten zelf had moeten vragen zich voor te bereiden. Hij zegt ‘te balen dat we twee weken achterlopen op andere landen.’

De oppositie was hard voor zowel de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge als premier Rutte, maar ook sommige coalitiepartners uitten kritiek. De motie van wantrouwen die Geert Wilders van oppositiepartij PVV heeft ingediend, haalt het waarschijnlijk niet, maar de coalitiepartners zijn niet tevreden met het beleid van de premier.

In Nederland geldt sinds midden december een harde lockdown van vijf weken. De maatregelen worden op 12 januari geëvalueerd, maar de kans is klein dat er versoepelingen volgen. ‘Als je naar de besmettingscijfers van nu kijkt, stemt dat niet heel hoopvol over wat er kan na 19 januari’, zei Rutte in het Kamerdebat. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu liet weten dat er nog geen overtuigende effecten van die lockdown te zien zijn. Dit weekend wordt voor het eerst een effect van de lockdown verwacht op de cijfers.