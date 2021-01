De Oosterweelverbinding wordt steeds concreter. In Zwijndrecht en op Linkeroever werd de werf voor het ‘mobiliteitsproject van de eeuw’ in 2020 al erg zichtbaar, in 2021 is rechteroever aan de beurt en zal ook die zijde van de Schelde een transformatie ondergaan. Een nieuwe simulatie toont vanuit vogelperspectief hoe een groot deel van het nieuwe tracé er over ongeveer tien jaar -na realisatie- zal uitzien.