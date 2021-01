Vandenbroucke over versneld vaccinatieplan: ‘Geen enkel vaccin mag in de diepvries blijven liggen’

Nu Pfizer meer duidelijkheid heeft gegeven over toekomstige leveringen, wil federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dat geen enkel vaccin in de diepvries blijft liggen. Concreet zullen dus alle bewoners van woonzorgcentra in de komende weken een eerste dosis van het Pfizer-vaccin krijgen toegediend.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) hebben de taskforce vaccinatie gevraagd om de campagne vanaf volgende week te versnellen. Die is ‘om goede redenen’ voorzichtig van start gegaan, zei Vandenbroucke dinsdag in de bevoegde Kamercommissie. ‘Maar nu moeten we met maximale snelheid vooruitgaan.’

‘We moeten op het punt komen dat er geen vaccins ergens in een diepvries blijven liggen. Ze moeten zo snel mogelijk allemaal gebruikt worden’, verduidelijkte Vandenbroucke.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech garandeert pas maximale bescherming na twee dosissen, die met een tussenperiode van ongeveer 21 dagen dienen te worden toegediend. In plaats van de tweede dosis achter de hand te houden tot die datum, is het de bedoeling om alle geleverde dosissen zo snel mogelijk te gebruiken.

Dat wordt mogelijk omdat de regering vandaag meer duidelijkheid heeft gekregen over toekomstige leveringen van Pfizer, zo heeft ook een woordvoerder van de minister bevestigd aan onze redactie. ‘Nu we zekerheid gekregen hebben van Pfizer over de kortetermijnleveringen, gaan we bij alle bewoners van woonzorgcentra al de eerste spuit zetten.’

Dat wordt ook bevestigd door Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). ‘Pfizer heeft vandaag de leveringen voor de komende weken bevestigd. Hierdoor moeten we geen stock aanhouden om het verplichte tweede vaccin toe te doen en kunnen we sneller bewoners en personeel in woonzorgcentra vaccineren’, aldus de minister via Twitter.

De taskforce vaccinatie zal nu een aangepast plan van aanpak uitwerken, dat vanaf volgende week uitgerold moet worden. Vandenbroucke voegde eraan toe dat een en ander een nauwe samenwerking met de regio’s vereist.