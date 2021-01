De verkoopprijzen van vastgoed zijn vorig jaar met meer dan 6 procent gestegen. Vooral duurdere huizen met tuin en appartementen met drie slaapkamers waren in trek.

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de vastgoedmarkt in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de notarisfederatie. Door de lockdown in het voorjaar was er een plotse, sterke daling van het aantal ...