De ‘mondkapmeeuw’, het symbool voor dodelijke slachtoffers van rondslingerende mondmaskers

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft een nieuwe aanwinst: de ‘mondkapmeeuw’. Het opgezette dier met een mondmasker rond zijn pootje is ‘een dramatisch tijdsbeeld’, klinkt het in een persbericht.

In de collectie ‘Dode dieren met een verhaal’ verzamelt Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam voorbeelden van dieren die op een bijzondere manier botsen met de mens. De ‘McFlurry-egel’, bijvoorbeeld, een egel die met zijn kopje vast kwam te zitten in een ijsje van McDonald’s, of de ‘dominomus’, een mus die het omgooien van 23.000 dominostenen moest bekopen met zijn leven. Aan die collectie voegt het museum nu de ‘mondkapmeeuw’ toe.

De aangereden zilvermeeuw werd door hoofdconversator Erwin Kompanje op de weg aangetroffen. De vogel was met zijn poot verstrikt geraakt in een mondmasker. Het museum spreekt van ‘een dramatisch tijdsbeeld’. De grote hoeveelheden rondslingerende mondmaskers – in Nederland ‘mondkapjes’ genoemd – vormen immers een gevaar voor het biotoop van verschillende dieren. Kompanje voorspelt dat heel wat vogels hetzelfde lot beschoren zijn, wanneer dit voorjaar het broedseizoen plaatsvindt en zij op zoek gaan naar materiaal voor hun nest. Op zijn blog verzamelde hij verschillende foto’s van soortgelijke gevallen.

‘Geen grondmasker’

In Vlaanderen voert Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, campagne om rondslingerende mondmaskers tegen te gaan. ‘Maak van je mondmasker geen grondmasker’, luidt de slogan. Zij wijzen er ook op dat een mondmasker uit plastic bestaat en dus nooit helemaal afgebroken wordt door de natuur. Bovendien bevatten ze bacteriën waar je schoonmakers liever niet mee opzadelt. De vuilnisbak is dan ook de enige juiste plek voor een gebruikt mondmasker, klinkt het.