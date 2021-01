Speculatie over vlucht van Trump naar Schotland bij inauguratie van Biden

Wanneer Joe Biden wordt beëdigd als nieuwe president van de Verenigde Staten, zou zijn voorganger wel eens ver weg kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat Donald Trump zijn laatste dag als president zal doorbrengen op Schotse bodem.

Barack Obama tekende vier jaar geleden present bij de beëdiging van zijn opvolger, zoals de traditie dat voorschrijft. Maar dat Donald Trump op de eerste rij zal zitten bij de inauguratie van Joe Biden op 20 januari in Washington D.C., lijkt weinig waarschijnlijk, wetende dat hij nog steeds niet klaar is om zijn verlies toe te geven.

Amerikawatchers verwachten dat Trump die dag zelf een massaevent zal organiseren of misschien wel zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2024 zou aankondigen, opdat niet alle persaandacht naar Biden zou gaan. Maar nu blijkt dat Trump die dag misschien niet eens in het land zal zijn.

De Schotse krant Sunday Post meldt immers dat de luchthaven van Prestwick zich voorbereidt op de komst van een Amerikaanse militaire Boeing 757 op 19 januari, een dag voor de inauguratie. Dat toestel wordt vaak gebruikt door de vicepresident en de first lady. Dat zou erop kunnen wijzen dat de president een tripje plant naar zijn golfresort in het nabijgelegen Turnberry, aan de Schotse westkust.

Judd Deere, woordvoerder van het Witte Huis, wil die plannen nog niet bevestigen. ‘Anonieme bronnen die beweren te weten wat de president wel of niet overweegt, hebben geen idee. Wanneer president Trump iets te zeggen heeft over zijn plannen voor 20 januari, zal hij het ons wel laten weten’, klinkt het in een mededeling aan televisiezender Fox News.

Dat de huidige president verstek geeft bij de inauguratie van zijn opvolger gebeurde voorheen slechts één keer. In 1869 had de verguisde Andrew Johnson geen zin in de eedaflegging van zijn opvolger Ulysses S. Grant, omdat die zou geweigerd hebben naast hem te zitten in de koets. Johnson bleef dan maar in het Witte Huis.

