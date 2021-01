Antwerp stelde dinsdagmiddag nieuwe trainer Franky Vercauteren voor. Maar dat viel niet in goede aarde bij de bekendste viroloog van het land.

‘Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48 uur in Rusland’, aldus Marc Van Ranst op Twitter. ‘Rusland is een rode zone. Een quarantaine van zeven dagen, met testing op dag 1 en dag 7 is verplicht, ook voor trainers. Naar het werk gaan op dag 2 is geen goed signaal naar onze bevolking, Antwerp.’

Net voor het eind van jaar scherpte de federale regering de regels aan voor vakantiegangers. Wie terugkeert uit een rode zone moet verplicht in quarantaine en een PCR-test afleggen op de eerste en de zevende dag. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve test op dag zeven van de quarantaine.

Vercauteren werd dinsdag voorgesteld als nieuwe coach van de Great Old (zie video bovenaan). De ex-trainer van Anderlecht volgt de naar China vertrokken Ivan Leko op en tekende een contract tot aan het einde van het seizoen.

Van de spelers was er ’s ochtends nog geen teken. Zij worden in de namiddag pas op het trainingsveld verwacht. Of dat met/zonder Vercauteren is, valt nog af te wachten. Hij is dus nog maar net terug uit Rusland en moet rekening houden met coronaprotocollen.

‘Zodra we voldoen aan alle covid-19-protocollen kan hij de trainingen leiden ter voorbereiding van de match’, liet de club maandag weten.