DAKAR. Zware crash en opgave Ten Brinke - Colsoul, tweede zege voor Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) heeft zijn tweede opeenvolgende etappe in de Dakar gewonnen. In de stand wipt hij over Carlos Sainz (MINi John Cooper Works Buggy) die dinsdag ruim een half uur verloor. Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works) reed vroeg in de etappe lek, eindigde toch nog als 3e en blijft leider. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) crashten met de finish in zicht. Hun wagen sloeg vier keer over de kop en is totaal vernield. Ten Brinke en Colsoul kwamen ongeschonden uit de crash.

De Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota Hilux) begon het snelste aan de rit. Na 43 km had de officiële Toyota-rijder een voorsprong van iets meer dan een minuut op thuisrijder Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux). Die tussentijd gaf Al Rajhi vleugels. Aan het volgende waypoint had hij de leiding overgenomen en reden vijf rijders binnen de minuut onder wie Ten Brinke - Colsoul. Tot daar het goede nieuws voor Al Rajhi die na 88 km hopeloos verdwaalde en bijna anderhalf uur verloor. Al Rajhi was niet de enige die verdwaalde, het overkwam ook Carlos Sainz. De titelverdediger eindigde als 21e, verloor 31:02. In de stand zakt Sainz naar de 4e plaats op 33:34 van Stéphane Peterhansel.

Na 183 km kwam Nasser Al-Attiyah op de eindeloze zandvlakte aan de leiding. De Qatarees drukte het gaspedaal stevig in en behaalt na de proloog en de etappe van maandag zijn derde dagzege. Aangename verrassing was de Zuid-Afrikaan Henk Lategan die 2e eindigde op 2:27 van zijn teamgenoot. Tot zo ver de positieve berichten uit het Toyota-kamp. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul waren op weg naar de 4e plaats tot hun wagen crashte. “Na 365 km zijn ze gecrasht. Hun wagen sloeg vier keer voorwaarts over de kop en is totaal vernield. Tom en Bernhard zijn ongedeerd. Hun rally is voorbij”, liet Jean-Marc Fortin in een eerste reactie weten.

Sébastien Loeb (Hunter) eindigde als 6e en nestelt zich stevig in de top 10. De Fransman is nu 6e. Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) eindigden als 8e. In de stand schuiven ze op naar de 3e plaats.

Walter Roelants. Foto: AFP

Amerikaan Howes wordt leider bij motards

Toby Price (KTM) heeft dinsdag de etappe bij de motoren gewonnen. Voor de Australiër is het zijn 2e etappezege in deze Dakar, zijn 13e van zijn carrière. Price had bij aankomst 3:16 voorsprong op Kevin Benavides (Honda). Matthias Walkner (KTM) eindigde als 3e. De Belg Walter Roelants (Husqvarna) kende een goede dag en eindigde als 61e. In de stand neemt Skyler Howes (KTM) de leiding over van Joan Barreda Bort (Honda). De Spanjaard verloor net geen 25 minuten.

De Dakar bij de motoren kent dit jaar een onvoorspelbaar wedstrijdverloop. Elke dag zijn er wel enkele toprijders die in de problemen komen, zo ook in rit drie. Joan Barreda Bort won maandag de etappe, pakte de leiding en moest dinsdag als eerste de woestijn in. Dat beviel de Spanjaard niet al te best. Na 43 km keek hij al tegen een achterstand van 10 minuten aan. Ook teamgenoot Brabec (Honda) raakte in moeilijkheden, net als Quintanilla (Husqvarna).

Kevin Benavides (Honda) reed een groot deel van de rit aan de leiding tot Price na 292 km overnam en richting zege reed. De Australiër begon als 29e aan de etappe. Benavides eindigde als 2e op 3:16 van de ritwinnaar. Extra zuur voor de Argentijn zijn de twee minuten straftijd die hij kreeg, waarschijnlijk voor overdreven snelheid. Zonder die straftijd zou Benavides de leiding genomen hebben, nu moet hij tevreden zijn met de 4e plaats in de stand op 1:33 van Skyler Howes. De Amerikaan eindigde op de 4e plaats en kreeg eveneens 1 minuut straftijd. De Soultrait (Yamaha) is 2e op 28 seconden, Price 3e op 52 seconden.

Walter Roelants eindigde als 61e en klimt in de stand naar de 70e plaats.