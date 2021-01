Franse politicoloog Olivier Duhamel legt functies neer na beschuldigingen van incest

De Franse politicoloog en gewezen Europarlementslid Olivier Duhamel legt al zijn functies neer nadat hij ervan wordt beschuldigd zijn stiefzoon seksueel te hebben aangerand.

Onder meer de krant Le Monde publiceerde maandag enkele passages uit het boek ‘La Familia grande’ van juriste Camille Kouchner, dat donderdag verschijnt. Daarin beschuldigt ze haar stiefvader Olivier Duhamel ervan haar tweelingbroer seksueel te hebben aangerand toen hij veertien jaar oud was. De feiten speelden zich af eind jaren tachtig, en zouden twee jaar hebben geduurd.

‘Ik was veertien en ik liet het gebeuren (...) Ik was veertien, ik wist ervan en ik heb niets gedaan’, aldus de nu 45-jarige Kouchner in haar boek. Zij en haar broer zijn de kinderen van voormalig Frans minister van Buitenlandse Zaken (en medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen) Bernard Kouchner en professor in de rechten Evelyne Pisier, die nadien hertrouwde met Duhamel. Pisier is in 2017 overleden.

Na de publicatie kondigde Duhamel aan dat hij al zijn functies neerlegt. De 70-jarige Duhamel, professor in de politieke wetenschappen en gewezen PS-Europarlementslid, was onder meer voorzitter van de Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), dat de Parijse universiteit Sciences Po ondersteunt.

‘Omdat ik het doelwit ben van persoonlijke aanvallen en de instellingen waarin ik werk wil beschermen, leg ik mijn functies neer’, schreef de politicoloog op Twitter. Zijn account werd intussen verwijderd. Duhamel heeft ook een programma op radiozender Europe 1 en is columnist voor nieuwszender LCI. Beide kanalen kondigden aan de samenwerking met hem te verbreken. Duhamel zelf wenste verder niet te reageren op de beschuldigingen.

‘Een zwaar geheim dat te lang op ons heeft gewogen, is eindelijk onthuld’ reageerde Bernard Kouchner bij monde van zijn advocaat aan AFP. ‘Ik bewonder de moed van mijn dochter Camille.’