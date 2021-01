Nieuw record in Antwerpse haven: vorig jaar 65,4 ton cocaïne in beslag genomen

In de haven van Antwerpen is in 2020 65,4 ton cocaïne in beslag genomen. Een nieuw record is dat, met een stijging van drie ton ten opzichte van een jaar eerder.

De cijfers van de drugsvangsten werden dinsdagochtend naar jaarlijkse gewoonte bekendgemaakt in de grensinspectiepost op Linkeroever, vlak bij de grote containerterminals van PSA-MSC en DP World aan het Deurganckdok.

Behalve de 65,4 ton cocaïne werden ook 14,5 ton hasj, 446 kilogram heroïne, 336 kilo marihuana en bijna acht ton precursoren (grondstoffen voor synthetische drugs) onderschept.

Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren van de douane en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gaven in het gezelschap van Bob Van den Berghe, hoofd van het Container Control Program van de Verenigde Naties, uitleg bij de cijfers en bij de initiatieven die genomen worden in de strijd tegen drugssmokkel via de Antwerpse haven.

Om een idee te geven van de omvang van de inbeslagname aan cocaïne geeft de douane mee dat dit 135,5 miljoen zakjes zijn. Daarbij wordt uitgegaan van 0,8 gram per zakje en een zuiverheid van 60 procent. Wetende dat de gemiddelde prijs per gram in Europa 68,5 euro bedraagt, hebben de 65,4 ton coke een straatwaarde van zo’n 7,5 miljard euro.

‘De cijfers maken de grote opdracht en uitdaging van onze douane duidelijk’, zegt de minister. ‘We blijven inzetten op onze 100%-scanning waarbij zo veel mogelijk hoogrisicocontainers gescand zullen worden.’ Om dat te realiseren zullen meer scanners aangekocht worden. Beelden van de scanners zullen gedigitaliseerd worden om in de toekomst met artificiële intelligentie te kunnen werken.