Tegenstander van België in voorronde WK kiest voor Zwitserse coach

De Estse voetbalbond heeft de Zwitser Thomas Häberli dinsdag aangesteld als nieuwe bondscoach. Hij ondertekende een contract tot eind 2022. Estland is een tegenstander van België in de voorronde van het WK 2022.

De 46-jarige Häberli zat zonder werkgever sinds zijn ontslag bij Luzern eind 2019. De voormalige aanvaller van Young Boys volgt op de Estse bank Karel Voolaid op, wiens contract in eigen land niet werd verlengd.

Estland, nummer 109 op de FIFA-ranking, is in groep E van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar een opponent van de Rode Duivels. Op 2 september spelen Lukaku en co in Estland, op 13 november volgt de return. Ook Wales, Tsjechië en Wit-Rusland maken deel uit van de poule. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door, de nummer twee gaat naar play-offs.