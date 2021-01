Bewoners van luxehotel halen slag thuis tegen organisatoren Australian Open

De organisatie van de Australian Open moet op zoek naar een nieuwe locatie om de tennissers onder te brengen tijdens de verplichte quarantaineperiode voor het toernooi. De eigenaars van appartementen in een luxehotel in Melbourne dat eerst was voorzien als accommodatie, dreigden met juridische actie en haalden hun slag thuis.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten de deelnemers aan de Australian Open bij aankomst down under twee weken in quarantaine. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar had daarvoor het Westin Melbourne vastgelegd, maar dat stuitte op verzet van de (vaak welgestelde) eigenaars van appartementen in het luxueuze hotel. Zij hadden een advocaat onder de arm genomen omdat ze vreesden voor hun gezondheid. Ze voerden ook aan dat ze nooit hun akkoord hadden gegeven aan Tennis Australia en de lokale overheid.

Dinsdag bevestigde het Westin Melbourne dat de plannen om tennissers te ontvangen zijn opgeborgen. “Na gesprekken met de eigenaars van het Westin Melbourne, de huidige bewoners van het hotel en covid 19 Quarantine Victoria is de beslissing genomen om de spelers en hun begeleiding bij hun aankomst in Melbourne op een alternatieve locatie op te vangen”, luidde het.

Advocaat Graeme Efron reageerde tevreden. “Dit quarantaineplan zou er nooit doorgekomen zijn. Het was het toppunt van hoogmoed om te denken dat mensen dit zouden aanvaarden zonder dat ze geraadpleegd werden.”

De Australian Open werd door de coronacrisis met drie weken verschoven en begint op 8 februari. De eerste spelers worden vanaf half januari in Melbourne verwacht.