Mats Hummels heeft gedwongen vertrek uit Duitse nationale ploeg nog altijd niet verteerd: “Het was surreëel”

Meer dan twee jaar nadat hij met nog twee andere wereldkampioenen plots uit de kern van de nationale ploeg werd gezet, heeft Mats Hummels het nog steeds moeilijk met die gedwongen exit. Dat geeft de Duitse verdediger dinsdag toe in een gesprek met Sport Bild magazine.

Hummels, 32, speelde zijn laatste interland in november 2018 waarna hij door bondscoach Joachim Löw aan de kant werd geschoven, net als Thomas Müller en Jérôme Boateng, twee andere leden van de wereldkampioenenploeg van 2014.

“Het was surreëel om er geen deel meer van uit te maken. Het was een soort shock”, zegt Hummels, die het shirt van de nationale ploeg 70 keer droeg (vijf goals). Vandaag kijkt hij nog amper naar wedstrijden van Duitsland. “Het heeft me emotioneel zwaar geraakt om aan de kant te worden geschoven”, legt hij uit.

Geruchten als zou het trio worden opgevist voor het EK, wat zeker na de historische pandoering tegen Spanje (6-0) in november een thema was in Duitsland, laten Hummels koud. “Ik heb er nog geen moment aan verspild”, zegt de ploegmaat van Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier bij Borussia Dortmund.

Het clubcontract van Hummels bij de Borussen loopt nog tot 2023. Mogelijk zet hij daarna een punt achter zijn carrière. “Ik zal bekijken hoe het met mijn gezondheid is gesteld in 2023. Alles is mogelijk, waaronder stoppen. Bijvoorbeeld wanneer het hoofd ‘neen’ zegt”, besluit de Duitser.