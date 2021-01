Een van de nieuwste leden van het Amerikaanse Congres, de Republikeinse Lauren Boebert, heeft in een video beloofd dat ze een pistool zal dragen tijdens haar termijn in Washington D.C.. In de advertentie, die ze op Twitter plaatste, is te zien hoe ze het pistool laadt voordat ze de stad intrekt. ‘Ook al werk ik nu in een van de meest liberale steden van Amerika, ik weiger mijn rechten op te geven’, zegt ze in de video die al meer dan twee miljoen keer is bekeken.