Aankoop legervrachtwagens voor Raad van State na klacht concurrent

Defensie wil zo’n negenhonderd vrachtwagens aankopen bij het Nederlandse DAF. Het dossier zit vast bij de Raad van State na een klacht van een concurrent. Het gaat om een aankoop van 259 miljoen euro.

Na de contracten voor de nieuwe jachtvliegtuigen, fregatten en mijnenjagers, drones en lichte landvoertuigen heeft het leger nu ook zicht op de aankoop van nieuwe vrachtwagens. De openbare aanbesteding werd binnengehaald door DAF. Het gaat om 879 trucks, die de oude Unimogs en Volvo’s moeten vervangen waar militairen al sinds de jaren tachtig troepen en materiaal mee vervoeren.

De openbare aanbesteding dateert van een jaar geleden, in januari 2020. Toenmalig minister van Defensie Philippe Goffin (MR) gaf toen de opdracht om de aankoopprocedure op te starten. De plannen stonden al in de Strategische Visie die Steven Vandeput (N-VA) had opgesteld als minister van Defensie. De aanbesteding omvatte een meerjarenakkoord voor technische bijstand gedurende de volledige operationele levensduur van de vloot. Alles bij elkaar goed voor 259 miljoen euro. Het gaat om 636 ‘lichte’ en 243 ‘zware’ voertuigen. Die laatste hebben 8x8-aandrijving. 352 voertuigen zullen bepantserd zijn.

Klacht door concurrent

Op het kabinet van huidig minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) wil men voorlopig alleen kwijt dat het dossier bij de Raad van State zit, en dat die in alle sereniteit zijn werk moet kunnen doen. Behalve DAF waren er namelijk ook verschillende andere vrachtwagenbouwers als Iveco en Scania in de running. Een van de concurrenten van DAF – de naam is niet vrijgegeven – heeft een klacht ingediend bij de Raad van State omdat die firma niet akkoord gaat met de uitkomst van de openbare aanbesteding. De vrachtwagens van DAF zijn van een nieuwer model, dat nog in ontwikkeling is. Volgens de concurrent, die wel off the shelf (letterlijk: van het rek) zou kunnen leveren, dreigt DAF daardoor niet aan de gevraagde leveringen te kunnen voldoen. Off the shelf-aankopen hebben het voordeel dat het gaat om producten die al een tijd in omloop zijn en de kinderziektes al achter de rug hebben. Een nadeel kan dan weer zijn dat het niet om de allernieuwste technologie gaat.

Het Nederlandse DAF, oorspronkelijk ‘Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek nv’, werd in 1932 opgericht in het Nederlandse Eindhoven. Het bedrijf leverde decennialang de landvoertuigen van het Nederlandse leger. Toch moest het in 2017 voor een grote Nederlandse defensieorder de duimen leggen voor Scania.