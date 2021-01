Huwelijk Sergio Herman voorbij

Topchef Sergio Herman (50) en de Nederlandse tv-ster Ellemieke Vermolen (44) zijn niet langer een koppel. Dat schrijft ‘Dag Allemaal’ en werd door de manager van de chef-kok bevestigd.

Zelf reageert het koppel niet op het nieuws. Over de reden is dan ook weinig bekend. Nochtans had Ellemieke na de eerste lockdown nog laten uitschijnen dat het samen thuis zijn - iets wat zelden voorvalt met Sergio’s carrière - hun huwelijk net goed gedaan had.

Het koppel was dertien jaar samen, waarvan twaalf jaar getrouwd. Ze werden voorgesteld aan elkaar door de broers van Ellemieke. Sergio zou toen erg onder de indruk zijn geweest van de verschijning en uitstraling van het voormalige glamourmodel.

Ze hebben twee zonen, Noah (11) en Zenna (9). Drie jaar geleden verloren ze een zoon aan het einde van de zwangerschap, wat heel diep inhakte op het koppel. Voor beiden is het hun tweede huwelijk dat nu strandt.