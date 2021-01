Drama in Japan richting Olympische Spelen: beste sumoworstelaar test positief op corona

In Japan is de belangrijkste sumoworstelaar, de 35-jarige Hakuho, besmet met het coronavirus.

Hakuho, een kolos van 151kg en 192cm, draagt de hoogste rang van yokozuna en heeft het recordaantal van 44 toernooizeges achter zijn naam. Hij testte positief in aanloop naar een toernooi dat zondag moet beginnen. Volgens lokale media had de sumokampioen, die van Mongoolse origine is, last van geurverlies en legde hij vervolgens een positieve controle af.

De andere worstelaars van zijn “heya” (broederschap), met wie hij recent contact had, zullen nu ook worden getest.

Foto: AFP

De voorbije maanden is in het Japanse sumo, een doorgaans erg gesloten wereld, een stijgend aantal coronabesmettingen vastgesteld. Elf leden van een andere “heya” testten eerder al positief. Vorig jaar overleed een worstelaar aan de gevolgen van het virus.

Sumo is geen olympische sport maar de vele besmettingen zijn een slecht signaal in aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Vorige week testte een andere Japanse topper, ‘s werelds beste badmintonspeler Kento Momota, positief.