Wout van Aert is voor het eerst papa geworden

Wout van Aert is vader geworden. Zijn vrouw Sarah De Bie beviel maandag van hun eerste kindje, Georges.

‘Que d’amour’, schrijven Wout van Aert (26) en zijn vrouw Sarah De Bie op Instagram. Alleen maar liefde, met een foto van Georges’ voetjes in hun handen. Het koppel is sinds juni 2018 getrouwd. Afgelopen zomer maakten ze de zwangerschap bekend.

‘Als het een echte Van Aert is, is hij nu al eigenwijs en zal hij komen wanneer hij goesting heeft’, zei Van Aert vorig weekend nog. ‘Het zou een extra stimulans kunnen zijn (voor het BK, red.), maar ik ben daar de voorbije dagen niet zo mee bezig geweest. Ik ben gewoon blij dat ik die periode goed ben doorgekomen en dat thuis alles rustig is gebleven.’

Daarmee lijkt het dus dat Van Aert aanstaande zondag zal kunnen meedoen aan het BK veldrijden. Van Aert is topfavoriet.

Sarah had wel last van zwangerschapsdiabetes, maar kon de voorbije maanden genieten van een actieve baby. ‘Dat hadden we wel kunnen verwachten’, zei ze toen Van Aert verkozen werd tot Flandrien. ‘Wout is superactief, ikzelf ben sportief. Het kon dus niet anders dat hij een actief bazeke zou worden. Maar dat vind ik net leuk. Ik hoop dat het een sportief kindje wordt.’