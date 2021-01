Geen kat die het zag, maar Stuart Bingham lukt eerste 147 van snookerjaar en staat verrassend hoog in illuster rijtje

Stuart Bingham is het nieuwe jaar begonnen met een 147 maximum break en dit in zijn eerste wedstrijd van de Championship League snooker, die van start is gegaan in het Engelse Milton Keynes.

De 44-jarige Engelsman potte in de tweede frame de vijftien rode met de daaropvolgende zwarte bal weg, waarna hij de kleuren in de pocket liet verdwijnen. Zo maakte de wereldkampioen van 2015 de vijftiende en laatste rode bal met een dubbel.

Voor Bingham, die overigens de Thai Thepchaiya Un-Nooh met 3-0 versloeg, is het intussen de achtste officiële 147 break van zijn profloopbaan. Bingham staat hiermee ietwat verrassend vierde in het 147-klassement. Ronnie O’Sullivan is de absolute nummer een met vijftien. Stephen Hendry en John Higgins hebben er elf op hun naam staan.

Er zijn ondertussen al 165 maximum breaks weggepot sinds Steve Davis in 1982 de eerste lukte.