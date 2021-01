Reizigers in Antwerpse tram op elkaar gepakt door guur weer

Het was maandag op de eerste dag van de solden bijzonder druk op de trams in Antwerpen. Dat blijkt onder meer uit een beeld dat circuleert op sociale media. Daarop is te zien hoe reizigers op elkaar gepakt staan op tram 10. Volgens De Lijn spelen niet alleen de koopjes een rol, maar ook het gure weer. ‘We bekijken hoe we de situatie de komende dagen kunnen opvangen, want er wordt gelijkaardig weer voorspeld’, zegt De Lijn in een reactie.

Het beeld dat op sociale media circuleert, werd maandag iets na de middag gemaakt op tram 10 tussen Hoboken en Wijnegem. Iedereen draagt duidelijk een mondmasker, maar van social distancing is nauwelijks sprake. Volgens De Lijn is de drukte het gevolg van een combinatie van factoren. Zo ligt er op het traject van tram 10 een grote school en stapten kort na de middag heel wat studenten op. Ook de eerste koopjesdag speelde volgens De Lijn een rol. Maar de grootste boosdoener is het koude en regenachtige weer van maandag.

Druktebarometer

‘In combinatie met de aangekondigde sneeuwval en mogelijk gladde wegen heeft dat een impact op de reizigersaantallen’, zegt woordvoerster Karen Van der Sype van De Lijn. ‘Mensen die zich anders te voet of per fiets verplaatsen, hebben duidelijk gekozen voor de beschutting van het openbaar vervoer.’

De Lijn bekijkt naar eigen zeggen actief hoe de verhoogde reizigersaantallen de komen dagen kunnen worden opgevangen. De vervoersmaatschappij beschikt sinds enige tijd ook over een druktebarometer. ‘Dat is een tool met realtime info, in onze vernieuwde app, waarmee reizigers kunnen checken hoeveel plaats er is op hun bus of tram en waarin ze ook feedback kunnen geven’, stelt Van der Sype.

Doorschuiven

Tegelijk doet De Lijn ook een appèl op het gezond verstand van de reizigers. ‘Als het op de tram te druk is, wacht dan op de volgende’, raadt Van der Sype aan. ‘Tijdens de drukste momenten van de dag volgen trams elkaar snel op. Doorgaans kan er ook aan ruimte worden gewonnen door goed door te schuiven. En vaak is de bus ook een alternatief voor de tram.’

De Lijn wijst er nog op dat mondmaskers verplicht zijn in bushaltes, op perrons en stations, en in alle voertuigen.