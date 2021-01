Bitcoin tuimelt naar beneden

De opmars van de virtuele cryptomunt ­Bitcoin is gisteren abrupt ten einde gekomen. De digitale munt verloor op een bepaald moment 17 procent van haar waarde, de sterkste daling in één dag sinds maart.

De reden voor de forse koersdaling is niet meteen ­bekend. Wel waarschuwden meerdere kenners al voor de ‘te sterk’ opgelopen koers van de jongste dagen en voor de kans op het klappen van de ‘bitcoinbubbel’.

Zondag ­bereikte de bitcoin nog een ­recordkoers van 34.792 dollar. Sinds het begin van het jaar was de virtuele munt meer dan verdrievoudigd in waarde. Gisteren zakte de bitcoin opnieuw onder de 30.000 dollar, om ­nadien weer wat te herstellen. Die volatiliteit zal nog wel even aanhouden, verwachten kenners.

Andere cryptomunten ­zoals Ethereum zakten ook, maar minder sterk. Ethereum ging 1 procent omlaag. Ze noteerde pas aan haar hoogtepunt in drie jaar, aan 1.170 dollar.