Nieuw Gents restaurant bepaalt op basis van je leeftijd, lengte, gewicht en activiteit hoeveel je op je bord krijgt

In een nieuw Gents restaurant dat eind deze maand opent, bepaalt niet alleen je goesting maar ook je lichaam en bezigheid wat je eet. Zo kun je bij ‘Kwiek’ eerst je lengte, geslacht, gewicht, leeftijd en dagactiviteit geven, om daarna de ‘perfect op maat gemaakte portie’ voorgeschoteld te krijgen. ‘We willen mensen bewuster maken van wat een gezond bord is. En soms is dat meer dan velen denken.’