Antwerp strikt Franky Vercauteren als coach

Antwerp heeft zijn consensuscoach gevonden: Franky Vercauteren (64). Tegen Racing Genk en Standard zei hij om ­familiale redenen ‘nee’, maar tegen de Great Old zei hij gisteravond ‘ja’.

‘Vercauteren is een heel goeie coach met veel ervaring, maar hij heeft niet ons DNA. Plus: we wisten dat hij onderhandelde met Antwerp.’ Dat zei Standard-ceo Alexandre Grosjean gistermiddag toen hij Mbaye Leye voorstelde als de nieuwe trainer. Zo lekte uit dat Franky Vercauteren kandidaat was bij de Great Old. Meer zelfs: hij bleek topkandidaat. Verrassend en niet verrassend.

Niet verrassend, omdat het duidelijk was dat hij de ideale consensusfiguur was voor Luciano D’Onofrio en Paul Gheysens. D’Onofrio heeft Vercauteren altijd geapprecieerd en het feit dat hij hem in 2011 bijna naar Standard haalde en ze in 2017 verregaande gesprekken hadden voor Antwerp, toonde al dat hij gerust met hem wilde samenwerken. Gheysens was dan weer op zoek naar een grote naam, liefst na Leko opnieuw een kampioenenmaker, liefst ook een gentleman. Vercauteren past perfect in het profiel van de voorzitter. Als je kijkt naar de Belgische coaches – en dat deden ze op de Bosuil, want de nieuwe coach moet er meteen staan, dus hij moet best de competitie kennen – was er eigenlijk geen grotere naam beschikbaar. Vercauteren pakte al twee titels met Anderlecht en één met Genk. En hij is allerminst een roeper à la Bölöni.

Maar ook verrassend omdat Vercauteren vorige week nog ‘nee’ zei tegen Standard en in september ook tegen Racing Genk. En tweemaal haakte hij af om familiale redenen. Hij woont nu met zijn Russische vrouw en hun vierjarige dochtertje in Samara en door de coronacrisis was het te moeilijk om zijn nieuwe gezin mee naar België te nemen. Ook Antwerp zou dan wel een ‘njet’ krijgen, zeker? Nee dus. Dat hij met die twee andere topclubs toch vergevorderd was, bewees dat hij openstond voor een nieuwe club, en dat is nu gebleken. Gisteravond landde Vercauteren in België en gaf hij zijn jawoord.

Ongelijk bewijzen

Antwerp is voor Vercauteren de vijfde Belgische werkgever als hoofdcoach, na Anderlecht, Genk, KV Mechelen en Cercle Brugge – bij OHL was hij sportief adviseur. Hij kan paars-wit nu bewijzen dat het ongelijk had om hem in augustus opzij te zetten en vol voor Vincent Kompany te kiezen.

De vraag is of hij zondag op het veld van Malinwa al op de bank kan zitten of eerst in quarantaine moet. Het belangrijkste is echter dat hij er is. Hij moet nu Antwerp de top vier en Play-off 1 binnenloodsen en proberen om in de Europa League nog een ronde verder te raken.