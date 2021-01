Geen parade, maar militair escorte bij inauguratie

De beëdiging van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president op 20 januari wordt vanwege het coronavirus flink versoberd. In plaats van de traditionele parade na de inauguratie wordt de nieuwgekozen president op een kortere route door een militair escorte naar het Witte Huis begeleid, maakte het presidentiële inauguratiecomité bekend.

Het comité liet eerder al weten dat de ceremonie ‘extreem beperkt’ zal worden om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Biden riep Amerikanen daarom niet naar de beëdiging te komen en na overleg met gezondheidsfunctionarissen werd besloten geen grote massa’s op de National Mall bij het Witte Huis en het Capitool toe te laten.

Biden en aanstaand vicepresident Kamala Harris zullen er wel de eed afleggen, waarbij ‘stevige gezondheid- en veiligheidsprotocollen’ worden gehanteerd. Biden zal een toespraak houden nadat hij als 46e president is beëdigd, onder meer over de strijd tegen het virus. Alleen leden van het Amerikaanse Congres kunnen kaarten bemachtigen voor de inauguratie.

De nieuwe president zal tijdens de ceremonie ook op gepaste afstand militairen inspecteren. Het escorte dat Biden naar het Witte Huis brengt, gaat bestaan uit afgevaardigde militairen die ieder een verschillende tak van het Amerikaanse leger vertegenwoordigen.

Er wordt een ‘virtuele parade’ op touw gezet voor televisiekijkers waarin onder meer muziek, showkorpsen en Amerikanen met een essentieel beroep in de coronacrisis aan bod moeten komen.

Onduidelijheid over Trump’s aanwezigheid

Biden sprak eerder de hoop uit dat huidig president Donald Trump van de partij is bij de inauguratie, al berichten verschillende Amerikaanse media op basis van bronnen dicht bij Trump dat die kans klein is. Het is nog onduidelijk of Trump Biden en diens vrouw uitnodigt in het Witte Huis voorafgaand aan de machtsoverdracht en of de Republikein de Democraat zelfs nog maar zal telefoneren.

Trump weigert al weken zijn verkiezingsnederlaag toe te geven en zegt dat er sprake is van grootschalige fraude in de afgelopen presidentsverkiezingen. Er zijn echter geen gegronde bewijzen voor de fraude waarover hij spreekt en de rechtszaken die hij en zijn team aanspannen om de verkiezingsresultaten aan te vechten, draaien keer op keer op niets uit door een gebrek aan bewijs.

Verder zou de vertrekkende regering Trump wegversperringen opzetten voor een vlotte overgangen van de macht, in het bijzonder op het gebied van defensie. Dat liet Biden eerder weten.