‘Geen bewijs dat vaccin langer dan 21 dagen na eerste dosis blijft beschermen’

Verschillende Europese landen kiezen ervoor om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in te enten met één dosis van een vaccin, in plaats van minder mensen de vooropgestelde twee dosissen te geven. Pfizer en BioNtech wijzen er nu op dat er geen bewijzen zijn dat het hun coronavaccin bescherming tegen covid-19 blijft bieden indien de tweede prik later komt dan getest.

De onrust heeft te maken met de internationaal groeiende bezorgdheid rond de nieuwe Engelse variant van sars-CoV-2. Verschillende wetenschappers pleiten ervoor om de tweede dosis van het vaccin voorlopig achterwege te laten, omdat vóór de toediening van de tweede dosis de bescherming tegen covid-19 boven 90 procent ligt.

De farmabedrijven benadrukken dat de entstof van BioNTech en Pfizer twee keer moet worden toegediend om maximale bescherming te bieden.

‘De bescherming en effectiviteit van het vaccin is niet geëvalueerd op verschillende doseringsschema’s, gezien de meerderheid van de testdeelnemers de tweede dosis ontving zoals gespecificeerd in het ontwerp van de studie’, waarschuwen BioNTech en Pfizer in een gemeenschappelijke verklaring.

De tweede prik komt in principe drie weken na de eerste. Maar ‘er zijn geen data die aantonen dat de bescherming na de eerste dosis na 21 dagen blijft’, zo citeert Reuters de verklaring van de bedrijven.

België houdt volgens de taskforce vaccinatie voorlopig vast aan het toedienen van twee dosissen van het vaccin om de beste werking te krijgen.