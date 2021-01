Johnson kondigt nieuwe maatregelen aan, Schotland in volledige lockdown

De Britse premier Boris Johnson spreekt maandagavond 21 uur de bevolking toe in verband met nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo hebben Britse media gemeld. Schotland neemt al sneller maatregelen, daar start om middernacht een strikte lockdown.

Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van de Britse coronavariant, waarbij een sterk vermoeden is dat hij besmettelijker is. Het parlement wordt volgens de Britse openbare omroep BBC teruggeroepen, zodat de parlementsleden woensdag kunnen stemmen over nieuwe maatregelen.

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft maandag een volledige lockdown voor het hele grondgebied afgekondigd. De Schotten moeten vanaf middernacht thuis blijven en mogen hun woonst enkel voor essentiële redenen verlaten, zoals werken als dat van thuis niet kan. De kerstvakantie was al verlengd tot 11 januari, de meeste scholen blijven tot februari gesloten.

‘Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik bezorgder ben over de situatie waar we nu tegenaan kijken dan op om het even welk moment sinds maart’, zei Sturgeon in het Schotse parlement.

Het Verenigd Koninkrijk heeft af te rekenen met meer den 58.000 bevestigde covidbesmettingen per dag, daarmee werd de piek van april overschreden. Vorige week waren er zes dagen aan een stuk dagelijks meer dan 50.000 nieuwe gevallen. Er stierven de afgelopen week vierduizend Britten, wat maakt dat sinds de uitbraak van de pandemie al 75.431 patiënten binnen de 28 dagen na een positieve test zijn overleden.

U kunt de persconferentie van Johnson om 21 uur Belgische tijd live volgen op De Standaard.