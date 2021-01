Een gelekt telefoongesprek tussen president Donald Trump en Brad Raffensperger, de staatssecreatris van de staat Georgia, beroert de Amerikaanse politiek. Een overzicht van de meest opvallende uitspraken.

In Georgia vinden op 5 januari beslissende verkiezingen plaats: vier kandidaat-senatoren kunnen het lot van de Senaat bezegelen. Zaterdag, drie dagen voor de verkiezingen, belde Donald Trump naar zijn Republikeinse partijgenoot Brad Raffensperger, de staatssecretaris van de staat Georgia. Naast Trump staan Mark Meadows, het stafhoofd van het Witte Huis, en advocaten Clate Mitchell en Kurt Hilbert. Aan de andere kant van de lijn wordt Raffensperger bijgestaan door zijn rechterhand Jordan Fuchs en advocaat van de staat Ryan Germany. Trump en zijn team hopen Raffensberger, die de verkiezingen in zijn staat overziet, te kunnen overtuigen van een hertelling. Joe Biden won in Georgia nipt met 11.789. Een hertelling leverde Trump eerder niets op.

De Amerikaanse krant The Washington Post berichtte als eerste over het gelekte telefoongesprek en publiceert een volledig transcript. Het gesprek duurde een uur. Verkozen vicepresident Kamala Harris heeft het over ‘schaamteloos machtsmisbruik’.

Dit zijn de meest opvallende passages:

• Trump is rotsvast overtuigd van zijn overwinning: ‘Er is massaal gestemd. En we proberen die aantallen te vinden en we zullen ze krijgen. Het zal even duren. Om ze gecertificeerd te krijgen. Maar het zijn gigantische aantallen. Veel meer dan 11.779.’

• Trump hamert minutenlang op verschillende samenzweringstheorieën die al ontkracht werden. Een ervan: ‘En nog iets. Dode mensen. Dode mensen hebben gestemd, het aantal komt dichtbij 5.000.’

• Mark Meadows wil dat Raffensperger ‘het bredere plaatje’ bekijkt: ‘Meneer de staatssecretaris, ik hoop dat we, in de geest van samenwerking en compromis, minstens kunnen spreken over een manier waarop we deze aantijgingen kunnen bekijken en een weg vooruit kunnen vinden die minder juridisch aanvechtbaar is?’

Raffensperger in zijn antwoord: ‘We hebben alles met de hand herteld, 100 procent, en dit vergeleken met wat de machines zeiden. Het resultaat was nagenoeg identiek. Daarna hebben we nog een hertelling uitgevoerd, met opnieuw hetzelfde resultaat. Dus ik denk dat we dit van tafel kunnen vegen.’

• Trump noemt de stembusgang corrupt en waant Raffensperger medeplichtig: ‘Het is meer onwettig voor jou dan voor hen, want je geeft het niet aan. Dat is crimineel. Dat is een strafbaar feit. En dat kan je niet laten gebeuren. Dat is een groot risico voor jou en je advocaat, Ryan.’

Vervolgens zegt Trump dat Raffensperger ‘het verscheuren van stembiljetten’ maar ‘laat gebeuren’. Daarna vraagt hij om het nodige aantal stemmen te vinden om de staat aan hem toe te wijzen: ‘Kijk. Al wat ik wil is dit: ik wil 11.780 stemmen vinden, eentje meer dan we al hebben om de staat te winnen.’

• Trump hamert meermaals op het ‘vinden van 11.780 stemmen’:

‘Ik weet het niet, Brad. Ik moet die 12.000 stemmen vinden, en ik heb ze in een veelvoud. En daarom heb ik de staat gewonnen.’

‘Wat gaan we doen, folks. Ik heb maar 11.000 stemmen nodig. Fellas, ik heb 11.000 stemmen nodig. Give me a break.’

‘Al wat we moeten doen, is meer dan 11.000 stemmen vinden. Ik wil de wereld niet doorheen schudden. We hebben Georgia met gemak gewonnen.’

• Trump aanvaardt het niet dat Raffensperger de stembiljetten niet rechtstreeks laat inkijken door het team van Trump, wat overigens illegaal is: ‘En waarom kunnen professionelen dit niet doen, in plaats van amateurs die nooit iets zullen vinden omdat ze niets willen vinden? Ze willen niets vinden en je weet waarom ze niets willen vinden. Op een dag zal je me vertellen waarom, want ik begrijp het niet. Maar op een dag zal je het me vertellen. Waarom wil je niets vinden?’

• Trump vraagt opnieuw om de stemming te herzien: ‘We hebben de verkiezingen gewonnen en het is niet eerlijk dat je ons die zege ontneemt. En het gaat iets kosten op verschillende manieren. En ik denk dat je moet zeggen dat je het opnieuw zult onderzoeken, en je mag het onderzoeken, maar onderzoek het met mensen die antwoorden willen vinden, niet met mensen die geen antwoorden willen vinden.’

• Trump spot met Raffensperger: ‘Brad, of je het nu weet of niet, ze lachen met je achter je rug. Je hebt het bijna onmogelijk gemaakt voor Republikeinen om te winnen in een Republikeinse staat, met bedrog op nooit geziene schaal.’

• Trump laat zich sarcastisch uit en maakt zijn intenties duidelijk: ‘De enige mensen die je graag hebben zijn mensen die niet voor je stemmen. Je weet dat toch, Brad? Dat zijn degenen die van je houden, weet je, zij hebben je graag. Ze kunnen hun geluk niet op dat ze jou hebben. Ze willen meer mensen zoals jij. Kijk, probeer morgen samen te zitten (met mijn advocaten, nvdr.)? En, Brad, we willen gewoon de waarheid. Zo simpel is het.’

• Trump beweert ten onrechte dat stembiljetten verscheurd werden. Raffensperger wijst erop dat iedereen wat kan beweren op sociale media. Trump volgt met een tirade over sociale media: ‘Oh, maar dit gaat niet over sociale media. Dit is Trump media. Het is geen sociale media. Echt niet. Het is niet sociale media. Ik geef niet om sociale media. Dat kan me geen zier schelen. Sociale media is Big Tech. Big Tech staat aan jouw kant, weet je. Ik begrijp niet eens waarom je een kant zou kiezen, want je zou een accuraat verkiezingsresultaat moeten willen. En je bent een Republikein.’

Gelijkenis met eerder telefoontje

De Amerikaanse krant The New York Times schrijft dat het telefoontje doet denken aan de Oekraïense affaire, waarbij Donald Trump zijn Oekraïense evenknie onder druk zette om een ongefundeerd onderzoek te voeren naar Hunter Biden, zoon van. Dat telefoontje was toen de aanleiding voor de gefnuikte afzettingsprocedure van Donald Trump.

Donald Trump is nog 16 dagen president. De rechtszaken waarmee hij het verkiezingsresultaat aanvecht, hebben niets opgeleverd.