Vlaming betaalt 1 miljard voor Britse keten van ontwenningsklinieken

De rich and famous gaan er om af te ­kicken, en nu telt een Vlaming met zijn ­investeringsgroep één miljard euro neer voor The Priory, de Britse keten van ontwenningsklinieken. Unieke opportuniteit of ­gevaarlijke gok? ‘Misschien zal de ­coronacrisis leiden tot meer artiesten die hulp zoeken in zo’n centrum.’