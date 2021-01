Bondgirl en Charlie’s angel Tanya Roberts overleden

De Amerikaanse actrice Tanya Roberts overleed zondag op 65-jarige leeftijd. Ze was de Bondgirl in A view to a kill en had prominente rollen in de tv-series Charlie’s angels en That 70’s show.

De actrice zakte in elkaar na een wandeling met haar honden op kerstavond. Daarop werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze op 3 januari overleed. Dat meldde haar manager aan entertainmentwebsite TMZ. Volgens hem is haar dood niet covid-gerelateerd. De doodsoorzaak is onduidelijk.

Victoria Leigh Blum, zoals de actrice gedoopt werd, werkte als model voor ze zich aan films en televisieseries waagde. Haar grootste rol was die van Roger Moores love interest, geologe Stacey Sutton, in diens laatste Bondfilm A view to a kill uit 1985. Verder speelde ze Julie Rogers, een van Charlies angels in het laatste seizoen van de gelijknamige tv-serie uit de jaren ‘70, en Midge Pinciotti, de moeder van Donna, in de meer recente serie That 70’s Show.